«Среди помилованных президентом Грузии лиц трое являются гражданами Азербайджанской Республики».

Об этом сказал председатель Комиссии по помилованию Грузии Звиад Коридзе.

Как передает Репорт по его словам, один из помилованных президентом Грузии граждан Азербайджанской Республики сегодня будет освобожден: «Срок наказания двух других лиц сокращен».

З.Коридзе заявил, что в комиссии в целом рассмотрено 1182 обращения. Из них 27 декабря президент Грузии помиловал 187 человек. Трое из помилованных малолетние дети, 12 — женщины. 123 из 187 помилованных покинут исправительные учреждения сегодня.