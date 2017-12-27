К поискам пропавших альпинистов завтра планируется привлечь дополнительные силы, в том числе отряд горноспасателей Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

Как передает Тренд, продолжаются поиски Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде — членов Клуба экстремальных и воздушных видов спорта «Gilavar», не вернувшихся после совершенного 23 декабря похода на гору Туфандаг в селе Хыналыг Губинского района.

К их поискам уже привлечены вертолет Mи-17 авиаотряда МЧС и поисково-спасательная группа Северного регионального центра, где в связи с поисково-спасательными операциями создан штаб.