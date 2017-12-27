В Петербурге задержан Ализаде Мустафаев, который после дорожного конфликта едва не зарезал водителя автобуса с детьми. Он смог прятаться от сыщиков чуть больше суток — во многом благодаря помощи земляков-азербайджанцев. Они же уговорили беглеца самостоятельно сдаться полиции. Сожительница Мустафаева, также избивавшая водителя, до сих пор находится в розыске.

Как передает Газета.ру, после того, как об инциденте рассказали федеральные СМИ, на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. 26 декабря вечером стало известно, что он взял ранее возбужденное уголовное дело на личный контроль, а также «поручил следователям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых». Еще вечером 25 декабря на поиски Мустафаева бросили лучшие силы петербургской полиции, в среду оперативники продолжили активно работать. Стражи порядка разделились на две группы — оперативники из Невского района, где произошел сам инцидент и где постоянно проживает 44-летний азербайджанец, отрабатывали места, где он мог появиться.

Вторая группа оперативников, из убойного отдела городского управления полиции, занялась прослушкой связей Мустафаева.

К вечеру 26 декабря предположение, что агрессивному водителю могли оказывать помощь земляки, окончательно подтвердилось. Оказалось, что сперва Мустафаев спрятался в квартире знакомых в Кронштадте, при этом беглецу стали искать запасное убежище.

В ходе общения лидеров азербайджанской диаспоры Невского района и полицейских последние настоятельно порекомендовали Мустафаеву сдаться, в противном случае стражи порядка обрисовали им весьма незавидные перспективы ведения их бизнеса в Северной столице.

В итоге донести свою мысль до авторитетных представителей диаспоры оперативникам, по всей видимости, удалось. Около пяти часов Мустафаев добровольно явился в отдел полиции. Утром он был допрошен следователями СК, но результаты этих следственных действий пока неизвестны.