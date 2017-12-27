Башар Асад не должен оставаться у власти в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Туниса Бежи Каидом ас-Себси в Тунисе, передает Anadolu.

«Как можно строить будущее страны с президентом, на руках которого кровь миллиона соотечественников? Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне», — сказал Эрдоган, назвав Башара Асада террористом.

«Почему международная коалиция по борьбе с терроризмом, Россия или Турция вовлечены в сирийский конфликт? Потому что в Сирии нет стабильности, а при Асаде обеспечить ее будет невозможно», — сказал турецкий лидер, отметив, что террористы все еще остаются в северных районах Сирии.