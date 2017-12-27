На территории на склоне Баил, вокруг Телевизионной Башни в слоях земли образовались трещины. Построенные на территории опорные стены подверглись деформации.

Как сообщил АПА начальник экспедиционного отряда геологического планирования Службы национальной геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов, склон в направлении поселка Баил был разрезан вертикально с целью ведения строительных работ, что послужило утрате его устойчивости: «По этой причине, а также вследствие выпавших атмосферных осадков, на склоне начался оползневой процесс, возникли трещины различных размеров».

По словам Гасанова, оползневая территория находится в 250-300 метрах от Телебашни, в юго-восточном направлении.

Р.Гасанов также отметил, что оползень не представляет угрозы: «Рельеф на территории таков, что каких-либо переходов друг к другу нет. Есть определенное расстояние, и телебашне ничего не угрожает».