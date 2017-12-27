«Россия не может жертвовать своими глобальными геополитическими интересами ради такого локального образования, как Армения». Об этом заявил лидер Международного Евразийского движения, российский общественно-политический деятель и философ Александр Дугин.

«В целом 2017 год запомнился тем, что мир перестал быть однополярным: возникают новые игроки, новые фигуры и контуры многополярного мира уже откровенно видны. Россия исторически всегда претендовала на роль самостоятельного центра силы, центра влияния. В связи с событиями на Ближнем Востоке, политикой Трампа, многими процессами в Европе и постсоветском пространстве Россия доказала, что она один из полюсов многополярного мира. Этим предопределяется новый формат отношений с Баку», — заявил кремлевский идеолог в интервью агентству «Репорт».

По его словам, азербайджанское руководство крайне внимательно и глубоко осмысливает все изменения глобального расклада сил в мире.

«Президент Ильхам Алиев демонстрирует себя, как внимательного политического лидера, который стремится занять активную позицию по всем тем трансформациям, которые происходят в мире. В 2017 году он доказал, что является не объектом, а субъектом политики. В частности, он сыграл большую роль в сближении России с Ираном и Турцией. В вопросе создания новой стратегической оси он стал играть значительную роль.

Азербайджан становится хабом, полюсом геополитического контроля в конфигурации Москва-Анкара-Тегеран и его роль в региональной политике возрастает. Баку становится своего рода держателем особых акций, Армения же останется на периферии. Еревану надо срочно садиться на этот уходящий поезд и тогда она займет свое достойное место в геополитике региона. В выигрыше должны остаться все»», — подчеркнул российский философ.

Он указал, что большое значение непосредственно в создании новой стратегической оси сыграли частые встречи лидеров Азербайджана и России, а также налаживание связей интеллектуальных элит обеих стран.

Говоря о прогнозах на следующий год, в том числе в контексте нагорно-карабахского конфликта, А.Дугин особо отметил, что 2018 год должен стать решающим в плане завершения строительства многополярного мира, и в плане урегулирования данного конфликта.

«Думаю, Азербайджан к этому готов – готов к повышению своего статуса в регионе. Здесь, в первую очередь, надо решать карабахский вопрос, который в какой-то мере сдерживает потенциал Азербайджана. Это будет новый взлет в российско-азербайджанских отношениях», — добавил он.

По его словам, в решении любого конфликта заложены два этапа — нахождение теоретического решения и дальнейшая имплементация, то есть воплощение этого решения на практике.

«На самом деле прорыв в теории совершился уже больше года назад – решение о передаче пять районов (вокруг Нагорного Карабаха — ред.) Азербайджану было выработано в 2016 году. Теоретическая парадигма этого решения устраивает все стороны конфликта, не против него и другие региональные державы и даже Запад. Тормозится процесс воплощения в жизнь этих договоренностей, в основном, с армянской стороны… Серж Саргсян довольно убедительно из раза в раз оттягивает эту имплементацию», — подчеркнул лидер движения.

«Россия не может бросить Армению: она наш союзник и в этом сомнений нет. Но дело в том, что мы не можем жертвовать своими глобальными геополитическими интересами ради такого локального образования, как Армения. Мы обязуемся сохранять его суверенитет, поддерживать независимость, сохранять армянскую идентичность – это все в наших интересах. Но с другой стороны Армения не должна быть камнем преткновения в наших отношениях с Турцией и Азербайджаном. Тут надо всем понимать, что в геополитике есть нечто большее, чем территориальные споры», — сказал лидер движения.

Напомнив, что в Азербайджане и в Армении в следующем году пройдут президентские выборы, А.Дугин указал, что «историческая цена возврата этих пяти районов гораздо выше, чем какие-то предвыборные баталии».

По его словам, в случае затягивания урегулированию конфликта, ситуация может раскалиться и обостриться необратимо.

«Поэтому считаю, что необходимо в 2018 году передать пять районов Азербайджану. Иначе можно забыть о потраченных усилиях и обо всех достижениях переговорного процесса. Это будет очень обидно и неприятно для России, потому что может повлиять на намечающееся сближение с Азербайджаном, совместную политику на Кавказе, в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке. Наши потуги на пути мирного урегулирования конфликта будут выглядеть смешными со стороны, и поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы договоренности реализовались», — указал российский философ.

А.Дугин подчеркнул, что в случае запуска реального процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта произойдет усиление интеграционного процесса России с Азербайджаном.

«Это не значит прямой процесс вхождения в ЕАЭС или ОДКБ, это означает изменение структурного процесса – уравнивание отношений России с Арменией и Азербайджаном», — сказал он, добавив, что Баку таким образом усилил бы свое влияние в регионе.

Он отметил, что Россия заинтересована в независимом и суверенном Азербайджан, который стал был самостоятельным и полноценным игроком.

«Нам интересен даже не пророссийский Азербайджан, а проазербайджанский Азербайджан. Укрепление Азербайджана — это возможность укрепить наши связи и с Турцией и с Ираном. Во всех отношениях Баку является стратегическими воротами к треугольнику Москва-Анкара-Тегеран. Баку в этом союзе становится главной несущей конструкцией. Геополитические ставки очень велики, поэтому нам надо действовать последовательно», — сказал эксперт.