В министерстве экономики состоялись обсуждения, связанные с выполнением ведомством мероприятий, предусмотренных в рамках «Стратегической дорожной карты по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане», передает Интерфакс-Азербайджан.

Как сообщили в министерстве, структуры, отвечающие за проведение реконструкционных работ на курорте Нафталан и других лечебно-оздоровительных предприятий, проинформировали о проводимых мероприятиях.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящих работах по восстановлению и реконструкцию на курортах Нафталан, Дуздах и Галаалты с целью сделать их привлекательными для иностранных туристов.

«На основании предложений выдвинутых в ходе обсуждения принято решение о подготовке плана мероприятий в этом направлении на 2018-2020 годы», — подчеркнули в ведомстве.