Создатели сервиса WhatsApp откажутся от поддержки нескольких операционных систем с 2018 года. Об этом сообщает International Business Times.

Отмечается, что с 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.

В компании уточнили, что отказ от поддержки данных систем будет проходить постепенно, однако в скором времени многие функции сервиса станут недоступны для ряда устройств. В частности, пользователи не смогут создавать новые учетные записи.

Также в следующем году планируется прекратить поддержку Nokia S40 и S60, а к 2020 году аналогичная ситуация ждет смартфоны, работающие на базе Android 2.3.7 и старше.