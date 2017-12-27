Выяснилась причина задержания экс-министра обороны Азербайджана Рагима Газываева, который приговорен к 10 суткам административного ареста.

Как сообщила его адвокат Зибейда Садыгова в интервью Qafqazinfo, она встречалась со своим подзащитным сегодня:

«Он был арестован 25 декабря около 16:00, когда находился в парке около станции метро Н.Нариманова, и доставлен в 17-е отделение полиции. До самого утра с ним нормально разговаривали, обсуждали исторические события. На него не оказывали никакого физического давления. 26 декабря его доставили в суд Наримановского района, где обвинили по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках. Он обвинен в том, что громко выругался, когда говорил по телефону на улице. По решению суда он был приговорен к 10 суткам административного ареста».

З.Садыгова сообщила, что сегодня они подадут апелляционную жалобу на решение суда.