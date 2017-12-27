Действующий президент России Владимир Путин в среду подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах, которые состоятся в марте 2018 г. Глава РФ сделал это лично, потому что закон требует присутствия кандидата при подаче документов.

Пакет документов у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным, передает ТАСС.

ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.