Американский журнал Forbes определил самых кассовых актеров 2017 года.

Как передает Газета.ру, первое место занял Вин Дизель. В глобальном прокате его фильмы заработали $1,6 млрд. Основная часть билетных продаж пришлась на восьмой «Форсаж». Также имела успех картина «Три икса: Мировое господство».

На второй строчке — Дуэйн Джонсон ($1,5 млрд), который также снимался в «Форсаже — 8».

Третья позиция досталась Галь Гадот ($1,4 млрд), сыгравшая главную роль в «Чудо-женщине».

Четвертой стала Эмма Уотсон ($1,3 млрд), пятым — Джонни Депп ($1,1 млрд).

Шестое и десятое места заняли актеры из фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Дэйзи Ридли и Джон Бойега — $1,08 млрд и $815 млн соответственно.

В топ также попали Том Холланд (седьмая позиция, $888 млн), Крис Пратт (восьмая позиция, $864 млн) и Крис Хемсворт (девятая позиция, $845 млн).