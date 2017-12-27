Последние дни уходящего года считаются самыми суматошными, и очень трудно совладать с эмоциями, понимая, что год этот по сути неповторимый (ведь согласитесь, что 2017-го года уже никогда больше не повторится в истории). Философы вообще советуют беречь воспоминания о каждом прожитом дне, потому что все они неповторимы. Но только не в Азербайджане, где социальная политика застыла на уровне дня Сурка, потому что ежегодно (и это уже традиция!) жизнь преподносит приятные сюрпризы меньшинству жителей Азербайджана, а большинство в недоумении разводит руками и тихонечко матерится в рукав. И уверяю вас, есть причины.

Так, вчера был утвержден закон «О прожиточном минимуме на 2018 год», который был установлен следующем уровне:

— для трудоспособных граждан -183 манат, для пенсионеров — 144 манат, для детей — 154 манат.

Кроме того, как стало известно, пенсии повысятся на 3-5 манатов, а минимальная зарплата вырастет до 130 AZN.

Что касается вопроса о повышении пособий для инвалидов, то и тут не густо: согласно официальным сообщениям в СМИ инвалидам 1-й группы подняли планку пособия на 10 манатов (ни в чем себе не отказывайте).

Зато депутатам все-таки подняли зарплату на 800 манатов. Наплакали наконец! И уж кто-кто, а наши «народные избранники» ни в чем нуждаться не будут. И несмотря на тот факт, что счастью ближнего положено радоваться, никто из нас почему-то особой радости от этой новости не испытал. Скорее, наоборот (возможно, потому что депутаты наши и так ни в чем не нуждались).

А тут еще вице-премьер Али Гасанов зловеще предрек: «К 2020-му году в Азербайджане не останется ни одного бедного». Ну, представьте себе: 2020-й год, в стране не осталось ни одного безработного, ни одного нуждающегося. Фонд Социальной защиты ликвидирован за ненадобностью. Нефтяные деньги щедро делятся на всех граждан страны, и граждане эти – сытые и довольные, на собственных авто приезжают в Международный аэропорт им. Г. Алиева и летят прямым рейсом Баку-Париж на выходные.

Или же, предположим, сидят арабы в дорогом ресторане в центре Баку, сорят деньгами. А тут приходят наши бывшие бедные и выкладывают за обед в три раза больше, и еще столько же официанту на чай оставляют. Как вам такой расклад? Утопия, естественно. Чудес не бывает, даже под Новый год.

Зато после новости о том, что неимущих государство будет хоронить за свой счет нам всем стало как-то не по себе. И если бедных в Азербайджане (по уверениям А. Гасанова) к 2020-му году не останется, то к чему эти страшные новости о бесплатных похоронах? Значит, все-таки вымрут бедные эти? При нынешнем раскладе наших азербайджанских реалий иначе и быть не может.

Как ни крути, а именно к такому выводу пришли многочисленные читатели нашего издания, которые жестко протролили и парадоксальные высказывания вице-премьера и новости о бесплатных похоронах, и «радостную весть» об увеличении зарплаты «народным избранникам» на 800 манатов. Но во всех шутливых комментариях чувствовалась боль и горечь. С другой стороны, что нам остается? Только смех сквозь слезы, не иначе.

Высказывания народа о том, что бедных не останется:

— Всех бедных загонят в сарай и сожгут?

— Это плановое истребление народа. Знают, что говорят. Бедных не будет, будут только они.

— Не знаю, смеяться или плакать? Наши чиновники блещут своей потусторонней «мудростью».

— А разве у нас есть бедные?

— После смерти Агабека Султанова нелегко приходится его бывшим пациентам

— Кто сам не умрет с голоду, того задавят внуки богатых дедушек. Вот и не будет бедных.

Высказывания о повышении зарплаты депутатам:

— Людям к пенсии по 1 манату, а этим 800 прибавили, бурнуннан гялсин, других слов не нахожу, хоть бы не объявляли

— Спасибо скажем,что не 3-5 тысяч манатов им прибавили! А мы ничего, мы перебемся! По манату раз в два года, глядишь и приблизимся к продуктовой корзине

— Обычным людям подняли на 2 маната, а нахлебникам 800. Отрыв между обычным азербайджанцем и чинушником стал колоссальным. Если наши возмущения останутся только в Фейсбуке, то так нам и надо. Заслужили

— А я то думаю, что это сегодня народ на Торговой радовался, обнимали люди друг друга, поздравляли, танцевали! Оказывается, вот оно что! Праздновали повышение депутатской зарплаты!

— Супер!!!!!!! Жалко их!!!!!! Они же голодные и холодные. А кто будет законы издать против народа????????

— Хотя бы не оглашали, депутаты даже 1 маната не стоят, вы украли зарплату врачей и педагогов.

— К пенсии манат прибавляют а считают уже сколько месяцев и туда крутят и сюда.Ни как к одному знаменателю не придут. А этим депутатам которые сидят штаны протирают на тебе 800 манат.Об народе никто не думает а они копейки считают.Один глаз видит а другой нет. Нищее подаяние, а не пенсия или зарплата. Зла не хватает. Просто ужас, хотя бы не объявляйте об этом, не наводите шорох.

— Люди, вы думаете дешево стоит геморрой лечить? Думаете, легко сидеть в кресле и дурака валять? Будьте милостивы!

— Один депутат получает столько, сколько получают в среднем 20 пенсионеров вместе взятые. Или один депутат получает столько, сколько я получаю за полтора года.

— Аж прослезился я! Они ведь, бедненькие, с голоду пухнут!

— Воры! Они воруют у народа! Как не совестно еще об этом говорить! Инвалидам 1 группы прибавили за инвалидность 10 манатов, а этим бездельникам – сразу 800! В больницах для диализных больных простых витаминов нет, лекарств нет а по телевизору говорят, что на нас сотни тысяч тратят! Чтоб они подавились этими сотнями тысяч!

— Слава Аллаху! Заслужили! Теперь продуктивность парламента возрастет! Надо отметить это событие!

— Сами себя выбирают, сами воруют, сами себе раздают дары – вот и вся колбаса.

— Кушайте на здоровье, наши СЛУГИ! Кушайте. Кушайте. КУШАЙТЕ!!!!!! Не болейте!

При выборе комментариев мы постарались отобрать наиболее приемлемые для печатной версии, ибо большинство цитат цензура просто не пропустила бы. А жаль, потому что именно эти неопубликованные нами цитаты как нельзя лучше отразили мнение народа о событиях, произошедших за несколько дней до конца 2017-го года. Печального конца нерадостного 2017-го года. Остается надеяться, что 2018-й год принесет нам всем хоть немного радости – как и положено Собаке.

Яна Мадатова

Minval.az