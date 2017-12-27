Москва приветствует активизацию переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и заинтересована его результативности, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«В России приветствуют активизацию переговорного процесса, включая предстоящую встречу министров, заинтересованы в его результативности», — заявил Г.Карасин в интервью Интерфаксу.

По его словам, Россия поддерживает стремление Баку и Еревана к поиску компромиссных развязок конфликта на основе имеющихся наработок. «Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта»,- подчеркнул он.

Он отметил, что единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ

Г.Карасин также напомнил, что после длительного перерыва в октябре 2017 года в Женеве при содействии сопредседателей МГ ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит. «На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон»,- отметил он.

Кроме того, Г.Карасин отметил, что главы МИД Азербайджана и Армении в декабре текущего года «на полях» заседания СМИД ОБСЕ в Вене обсуждали ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось.

«Рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам нагорно-карабахского урегулирования в январе 2018 года с участием «тройки» посредников»,- сказал Г.Карасин.