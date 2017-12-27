Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск на Apple с требованием взыскать с компании 999 999 999 долларов. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Майлян обвинила создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве посредством сокрытия информации от покупателей. Она отметила, что пользователи смартфонов были вынуждены приобретать новые гаджеты, поскольку компания намеренно снижала производительность предыдущих моделей.

Ранее пользователи Reddit пожаловались на медленную скорость работы старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого эффекта.

В ответ на это в Apple признали, что намеренно уменьшают максимальную тактовую частоту процессора устройств, однако добавили, что делают это чтобы «обеспечить лучшую работу аккумуляторов» и предотвратить непроизвольные отключения гаджетов.