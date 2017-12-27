Информация об увольнении зятя бывшего министра налогов Фазиля Мамедова, который занимал высокую должность в Минналогов, подтвердилась. Впервые информация об увольнении первого зама начальника Департамента предварительных расследований налоговых преступлений при Минналогов Намика Гулиева появилась в СМИ еще в начале декабря. После увольнения Фазиля Мамедова 5 декабря, Намик Гулиев написал заявление об уходе на следующий день. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Как отмечает газета, муж сестры Фазиля Мамедова Намиг Гулиев ранее работал советником министра в Минналогов. В феврале 2016 года он был назначен на должность первого заместителя начальника Департамента предварительных расследований налоговых преступлений.

«Время от времени о нем появлялась интересная информация. К примеру, сообщалось, что в последнее время Намик Гулиев не считался с министром и приходил в министерство когда ему вздумается. Оказывается, у него было два люксовых кабинета. Один в главном здании министерства, а второй в Департаменте предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов. При этом, согласно информации, в основном он сидел во втором кабинете, так как «основные деньги собирались там». Хоть Фазиль Мамедов и требовал, чтобы зять сидел в первом кабинете, но Намик Гулиев просто не слушал его», — пишет издание.

Газета напоминает, что среди получивших специальное звание государственного советника налоговой службы 3 степени в феврале 2015 года по распоряжению главы государства Ильхама Алиева был и Намик Гулиев.

«Фазиль Мамедов сделал все, чтобы его зять превратил Минналогов в семейный бизнес. Например, контрольно-кассовые аппараты были оформлены на сына Намика Гулиева. Все знали, что он привел в страну ООО «CASPEL». Начавшееся еще в 2011 году «кассовое дело» еще тогда наделало много шуму.

После того, как ООО «CASPEL» с благословления Фазиля Мамедова был дан «зеленый свет», начался кошмар для предпринимателей. Налоговые инспекторы требовали у предпринимателей, чтобы они устанавливали кассовые аппараты именно этой фирмы. Интересно, что инспекторы вовсе и не скрывали причины, открыто говорили, что эта компания принадлежит племяннику министра, и предупреждали, что кто не установит эти кассовые аппараты, тому несдобровать. Например, в 2012 году аппарат типа «4613-XXX» стоил 1980 манатов, а установка 520 манатов. За один кассовый аппарат с предпринимателей брали 2500 манатов. На заправках на каждую колонку заставляли ставить по одному кассовому аппарату, что составляет по 10 000 манатов с каждой заправки. Хотя другие фирмы, занимавшиеся продажей кассовых аппаратов, продавали их всего по 240 манатов. Аппарат «Mini-T 400 ME» фирма зятя министра устанавливала на объекты площадью до 50 квадратных метров за 700 манатов, а другие компании за 150 манатов. В стране имеется около 4000 домов торжеств, в каждый из которых фирма зятя министра установила кассовые аппараты по 2500 манатов, что делает 10 000 манатов. В среднем, устанавливая кассовые аппараты по всей стране Фазиль Мамедов с зятем заработали на этом около 50 миллионов манатов. Безусловно, это только известные махинации, за которые Намику Гулиеву придется ответить, когда придет время», — возмущается издание.

Кроме того, газета пишет, что окружение экс-министра было шокировано действиями властей в его отношении. Так, во многих крупных компаниях и предприятиях, напрямую связанных с экс-министром, возникла неопределенность, их руководители не выходят на работу, потому что боятся ареста.

Между тем, согласно официальной информации, новый министр налогов Микаил Джаббаров произвел ряд назначений в Минналогов. Так, министр назначил себе двух советников и помощника. Новыми советниками министра стали Джамал Гасымов и Эльнур Алиев. Дж. Гасымов ранее возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев — отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку.

Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.

Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» и в министерстве образования.