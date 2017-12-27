28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет слабый туман, подует временами усиливающийся юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 10-14°, в Баку ночью 4-6°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.