Связь с первым ангольским спутником «Ангосат», который был запущен с Байконура, потеряна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сказал собеседник агентства.

Специалисты пытаются установить связь со спутником.

Спутник запустили 26 декабря. Телекоммуникационный спутник был изготовлен в РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.