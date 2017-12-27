Сотрудник Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по теологии Акрам Гасанов выступил с очередными неоднозначными высказываниями.

В интервью Teleqraf.com Акрам Гасанов поделился мыслями о джиннах и их взаимоотношениях с людьми.

«Например, человек во сне вступает в интимные отношения с девушкой, и считает, что это происходит наяву, но на самом деле это может быть джинн, шайтан, который в обличье девушки может обмануть этого человека…

Некоторые исламские богословы указывают, что женщина – джинн, а мужчины-джинны могут обмануть женщин. Поэтому, ложась спать, надо читать молитвы.

Джинны существуют так же, как и люди… Я верю в их существование, но своими газами не видел.

Мы окружены джиннами. Они живут на мусорках, в туалетах, развалинах. Джинны есть везде, где есть люди. Больше всего они бывают в домах, где есть картины, звучит музыка.

Поэтому ночью в домах обязательно нужно прикрывать еду, питьё. Мы не обращаем на это внимания. Графины с водой также должны быть накрыты. Иногда все, что на столе, с ночи остается открытым, а утром мы все это едим. А через некоторое время заболеваем. Микробы, пыль и т.д. Джинн – это самый невидимый микроб. А мы не знаем, откуда появилась эта болезнь», — сказал А. Гасанов, сообщает сайт 1mews.az

Отвечая на вопрос о том, в чем разница между джинном и шайтаном, он сказал, что шайтан препятствует добру, приносит зло людям, тогда как джинны, как и люди, могут быть плохими и хорошими, женщинами и мужчинами, просто живут они дольше, чем люди. По его словам, все психически больные и помещенные в сумасшедший дом – тоже джинны. Они же являются возбудителями многих заболеваний, в том числе, онкологических, для исцеления от которых нужно читать молитвы.

Напомним, что ранее А.Гасанову приписывались утверждения о том, что Земля не вращается, и том, что причиной землетрясений в мире являются женщины в джинсах, которые он впоследствии опроверг, заявив, что его слова были искажены СМИ.