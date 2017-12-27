Певец Эмин Агаларов представил на своем официальном YouTube канале минифильм, снятый Тимуром Джафаровым ко дню рождения Араса Агаларова.

«Несколько лет назад мы вот так поздравляли Араса Агаларова с юбилеем (в 2015 году А.Агаларову исполнилось 60 лет – прим. ред.). Делимся с вами этим домашним, но очень веселым видео на моем канале YouTube», — отмечает Эмин, делясь на своей странице в социальной сети Instagram отрывком из снятого к юбилею минифильма «The Godfather», в котором играет роль Майкла Корлеоне.

Также в минифильме появляются сыновья Эмина Али и Микаил, Ирина Агаларова, Владимир Винокур, Лев Лещенко и Роберт Де Ниро.