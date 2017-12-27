Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 4,2 на севере Ирана возросло до 75 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

«Из 75 пострадавших в результате этого землетрясения на месте медицинская помощь была оказана 53 людям», — заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Альборз Мехди Мехрур, отметив, что 22 человека находятся в медицинских учреждениях.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.