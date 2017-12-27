В Египте власти страны приняли решение о лишении жизни 15 человек. Речь идет о боевиках, которые были осуждены за нападения на Синае в 2013 году. Об этом сообщает BBC.

Казнь осужденных 15-ти человек стала наиболее крупной с 2015 года и была проведена в двух тюрьмах на севере страны. Известно, что казнили людей, которые отбывали срок за убийства и подрыв военной техники в 2013 году, когда армия свергла президента-исламиста Мохаммеда Мурси.

Примечательно, что казнь через повешенье была осуществлена через месяц после самого кровавого теракта в истории страны — нападения на мечеть на Синае, в результате которого погибли более 300 человек.