Находящиеся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в танковых подразделениях, сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

После проверки боеспособности и возможности применения бронетехники, министру было доложено, что имеющаяся на вооружении военная техника находится в состоянии боевой готовности.

Осмотрев учебно-тренировочное оборудование в тренажерном комплексе, предназначенном для выполнения экипажами бронетехники упражнений по стрельбе и вождению, министр обороны высоко оценил обучающие возможности центра.

Было отмечено, что в учебном центре с помощью тренажеров проводится совершенствование практических навыков по управлению и боевому применению бронетехники.

Встретившись с личным составом, привлеченным к занятиям в центре, генерал-полковник З. Гасанов передал ему праздничные поздравления Верховного Главнокомандующего, а также наградил отличившихся военнослужащих.