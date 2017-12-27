Помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова обратился в полицию с заявлением о краже в Москве

Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Хасайн Кадыров заявил, что 26 декабря между 22.00 и 22.45 на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в «Мерседесе», похитил сумку, в которой лежали деньги «Айфон-6», «Айпад».

Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. На следующий день по подозрению в краже был задержан 51-летний неработающий житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.