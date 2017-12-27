Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что у него отобрали предприятие. Об этом он рассказал Business FM.

По его словм, фабрику у него отобрала «банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами» — зампрокурора ЮВАО Дударовым и зампрокурора Западного округа, имя которого он не назвал.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — рассказал он.

В результате стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве погиб один человек. По предварительным данным, он оказался охранником фабрики.

Ранее СМИ сообщили о захвате заложников стрелявшим. Полиция не подтвердила эту информацию.

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Неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики на юго-востоке Москвы и убил человека. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. По предварительным данным, в результате происшествия также есть раненые.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», — отметили в главке.

По данным источника ТАСС, в здании, где произошла стрельба, несколько человек взяты в заложники. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН.

Телеграм-канал Hue cообщает, что стрельбу открыл директор фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской. Он напал с охотничьим ружьем на посетителей, ранив четверых человек, один из которых скончался. Стрелок скрылся с места происшествия.