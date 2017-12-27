В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса, который перевозил школьников.

Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

«Задержан нападавший — Ализаде Мустафаев, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в Петербурге. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 25 декабря Мустафаев нанёс потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница — несколько ударов неустановленными предметами. После этого они скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover.