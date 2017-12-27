Все религиозные деятели, назначенные Управлением мусульман Кавказа (УМК), будут получать зарплату.

Телеканал Xəzər сообщает, что первоначально зарплата будет составлять 300 манатов, и в настоящее время УМК выдает жалование лишь религиозным деятелям, назначенным в мечети Управлением мусульман Кавказа.

Зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов отметил, что размер зарплаты будет зависеть от статуса, но первоначальная сумма зарплаты имамов будет составлять 300 манатов.

Отметим, что в стране более 2200 мечетей и 1500 имамов.