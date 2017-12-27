Муж, который назвал свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней, говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает РИА Новости.

«Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым. Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — говорится в фетве, которую диянет опубликовал на своем официальном сайте.

Ранее управление по делам религии Турции издало фетву о разводе, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или электронной почте, если муж трижды скажет или напишет слово talak («развод» по-арабски»). Однако, согласно фетве, жена должна убедиться, что сообщение было отправлено ее мужем.