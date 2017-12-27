В Москве сожалеют, что Тбилиси активно включился в реализацию натовской стратегии «сдерживания» России – это явно не укрепляет безопасность Грузии, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Естественно, в таком контексте усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность», — подчеркнул он.

«Жаль, что вместо налаживания отношений с соседями Тбилиси активно включился в реализацию натовской стратегии сдерживания России. Безопасность Грузии это явно не укрепляет», — заявил Карасин.

В то же время, по его словам, «Абхазия и Южная Осетия сегодня надежно застрахованы от повторения событий августа 2008 года».