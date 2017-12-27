В горах у села Хыналыг Губинского района Азербайджана без вести пропали три альпиниста клуба Gilavar.

Согласно информации, альпинисты Намин Буньятов, Бабур Гусейнов и Фарида Джебраилзаде уже два дня не выходят на связь. По сообщению клуба, связь с альпинистами пропала, когда они следовали по маршруту Шахяйлаг, Махмуддаре. Так, они взобрались на гору в прошлую субботу, и должны были вернуться по маршруту в понедельник.

К их поискам привлечены члены Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана, Госпогранслужбы, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, согласно сообщению МЧС, на основании поступившей 26 декабря вечером в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 3 члена воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернулись. Связь с ними прервана. Соответствующие структуры проинформированы о пропаже альпинистов. Авиаотряд МЧС приступил к поискам.



