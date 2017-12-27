Президент Армении Саргсян 25-26 декабря совершил визит в Грузию, который если судить по информации в СМИ, оказался на редкость бессодержательным. Среди переговорных тем важнейшим стало обеспечение устойчивого транзита армянских грузов и пассажиров в российском направлении. Накануне, премьер-министр Георгий Квирикашвили, сообщил о подписанном договоре с швейцарской компанией SGS которая будет обеспечить мониторинг грузов, как транзитных, так и поставляемых Арменией или Россией, сказав, что: «…в форс-мажорной ситуации этим коридором через Цхинвали (по Рокскому тоннелю) могут воспользоваться Турция, Армения и другие страны».

Армянские некоторые российские СМИ поторопились представить это заявление как прорыв Арменией транспортной блокады и кризис азербайджано-грузинского стратегического партнерства. Трактовка эта явно провоцирующая и преждевременная. Ведь решающим здесь является определение форс-мажорной ситуации. Если под этим подразумевается стихийное бедствие или техногенная катастрофа, то тут собственно и возразить нечего. Если имелось в виду закрытие Ларского перехода в результате снегопадов и обвалов, из-за чего простаивают фуры с армянскими овощами и фруктами или автобусы с пассажирами, то это будет означать расширенную и нужную армянам интерпретацию данного вопроса.

Хотя президент Саргсян в ходе своего визита в Грузию поднимал вопрос об открытии и железной дороги через Абхазию, разговор этот пока остается беспредметным. Во-первых, объемы возможных перевозок так малы, что совершенно не оправдывают не только инвестиции для восстановления простаивавших четверть века железнодорожных путей, но даже не в состоянии оправдать расходы по их последующей эксплуатации. Представляется немыслимым и совершенно неприемлемым для самой Грузии, равно как для Азербайджана перевозки по этому маршруту урановых ТВЭЛов и оборудования для Мицаморской АЭС или же российских военных грузов. Ведь АЭС в Армении представляет огромную угрозу для всего Южного Кавказа и на его скорейшем закрытии настаивают все прилегающие страны, включая Евросоюз. Что же касается военных перевозок, то российская военная база в Армении не обладает потенциалом для сдерживания Турции (для чего якобы предназначена), а в случае повторения событий августа 2008 года, вполне может ударить в тыл самой Грузии через армянонаселенную Джавахетию.

Вообще сам факт представления Грузией транзита для связи Армении с Россией через территорию своих отпавших автономий, выглядит анормальным. Россия вопреки международному праву признала независимость сепаратистских режимов в Абхазии и Южной Осетии, незаконно разместив там свои воинские контингенты. Армяне же регулярно голосует в стенах ООН, Совета Европы и других международных организациях солидарно с Россией против территориальной целостности Грузии. Поэтому рискну предположить, что проект транзита армянских грузов через Абхазию и Южную Осетию, дальше разговоров не пойдет. Напомню, как в прошлом году много говорилось о транзите иранского газа через Армению в Грузию, но осуществить даже СВОП (то есть не реальный транзит, а операцию замещения) пары сотен миллионов кубометров газа, так и не удалось.

Понятно, что Руководство Грузии, последовательно ведущее ее в НАТО и Евросоюз, вынуждено маневрировать перед лицом непрекращающегося давления со стороны Москвы. Очевидно и то, что Тбилиси не желает озлоблять и превращать Ереван в откровенного врага. В свою очередь Россия и Армения разыгрывают коммуникационные интриги, в надежде сбить Грузию с западного вектора и разрушить ненавистную им стратегическую ось «Баку-Тбилиси-Анкара». Расчет делается не столько на реальный и значимый по объемам транзит армянских грузов через Абхазию и Южную Осетию, а на то, чтобы спровоцировать нервную реакцию Баку и заронить зерна недоверия к Грузии.

Поэтому не нужно попадаться на эти уловки, внимательно отслеживать ситуацию и не спешить с публичными демаршами. Слишком много вложено нами в стратегические проекты в Грузии. Благодаря нефтепроводам «Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Супса», «Южному газовому коридору», железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс» наши страны стали мостом, соединяющими Каспийское и Черное моря, а в более широком контексте Азию и Европу. Полагаю, что ни в Баку, ни в Тбилиси не станут подвергать риску стратегическое партнерство, которое придает обеим странам заметный геополитический вес и в состоянии посредством доверительного диалога снять возникающие вопросы.

Расим Мусабеков