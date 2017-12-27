Иранское государственное телевидение в прямом эфире показало покаянное интервью ученого-азербайджанца, который выступил с признаниями своей шпионской деятельности в пользу зарубежного государства. В частности, он рассказал, как передавал агенту иностранной разведки информацию по иранским ученым-ядерщикам, ликвидированным в 2010 году. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на израильское издание «Вести».

Ахмад Реза Джалали, который также имеет шведское гражданство, находится в иранской тюрьме с апреля 2016 года. В телепередаче он сказал, что во время учебы в одной из европейских стран его завербовал человек, назвавшийся Томасом. Он также сообщил, что ему обещали вознаграждение и политическое убежище. Хотя Джалали не назвал страну, но иранское телевидение опубликовало фотографии шведского удостоверения личности и кадры римского Колизея.

Джалали, врач и сотрудник в организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях, также рассказал, что прежде чем покинуть Иран, он работал на министерство обороны Ирана. И именно это обстоятельство, по-видимому, и вызвало интерес агентов – скорее всего израильского Мосада, которые захотели выудить из него информацию.

В ходе телепередачи, которая была подготовлена отделом контрразведки министерства обороны Ирана, диктор сообщил, что Джалали собрал информацию о физике Масуде Али Мухаммади и ученом-ядерщике Маджиде Шахриари. Оба были убиты в 2010 году. Диктор также пояснил, что Джалали встречался с агентами Мосада более 50 раз, получая 2000 евро за встречу.

В 2012 году в Иране казнили Маджида Джамали Паши за убийство Али Мухаммади. За год до этого иранское телевидение передало «признание» Паши, заявив, что его готовили на секретной базе Мосада недалеко от Тель-Авива.

В период с 2010 по 2012 год было убито не менее четырех иранских ученых-ядерщиков. Иран обвиняет Израиль и Соединенные Штаты в проведении ликвидаций.

В октябре Иран утверждал, что агент Мосада, имя которого не было названо, приговорен к смертной казни. По сообщению из Тегерана, агент предоставил Мосаду информацию о десятках ученых-ядерщиков и военных, включая Али Мухаммади и Шахариари.

Мухаммади, преподававший физику в Тегеранском университете, был убит в центре Тегерана: взрывное устройство сработало возле его дома. Заряд взрывчатки был прикреплен к мотоциклу, припаркованному рядом с автомобилем, и приведен в действие дистанционно. Спустя некоторое время тогдашний президент Махмуд Ахмадинеджад заявил, что метод убийства является сионистским, и обещал отомстить за смерть физика.

Вместе с тем, Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор осужденному за шпионаж ученому, который имеет двойное, шведско-иранское гражданство. Об этом 25 декабря заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.

По словам прокурора, Джажали признался, что передавал агентам израильской спецслужбы «Моссад» информацию о ядерных и оборонных планах Ирана и персонале, а также способствовал заражению компьютерных систем Министерства обороны вирусами.

Ученый утверждает, что его заставили сделать признание, обещая отпустить.

Исследователя стокгольмского института Каролинска, специалиста по медицине катастроф Ахмадреза Джалали арестовали в апреле 2016 года во время визита на конференцию в Тегеране по обвинению в шпионаже и «неприязни к Богу», преступлении, которое в Иране может караться смертью. Впоследствии Ахмадреза Джалали осудили.