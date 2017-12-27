Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил в интервью Комсомольской правде, что на военных базах США в Сирии проходят подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГ.

Герасимов утверждает, что боевики проходят подготовку на базе Ат-Танф на юге Сирии. При этом он напомнил о недавнем сообщении ВВС про эвакуацию курдами боевиков из Ракки под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

«Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически − ИГ», − отметил начальник Генштаба РФ.

По его словам, после подготовки террористы ИГ «перекрашиваются, берут другое название − «Новая сирийская армия» и другие». Главная задача боевиков − дестабилизация обстановки.