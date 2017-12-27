Президент Армении Серж Саргсян пожелал главе России Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году, передает РИА «Новости».

«Это очень хороший повод отметить на самом деле стабилизирующую роль, объединяющую России. В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», — сказал Саргсян в ходе встречи лидеров стран СНГ.

Он добавил, что желают Путину удачи в следующем году, но добавил, что «ни у кого нет сомнений в успехе».