У президента Беларуси Александр Лукашенко не укладывается в голове решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму, передает РИА Новости.

По его словам, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля выглядит несколько странным.

«Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму. Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная», — сказал он.