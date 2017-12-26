Россия является фактором стабилизации в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных делах. Как сообщает ТАСС, об этом на неформальной встрече лидеров стран СНГ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия — страна, объединяющая СНГ, главная страна содружества, поэтому, естественно, те позитивные процессы, которые происходят в России, позитивно влияют на все страны-члены. Под руководством Владимира Путина Россия добилась очень больших успехов в социально-экономическом развитии, Россия имеет большой авторитет на международной арене и сегодня играет одну из ведущих ролей в международных делах», — сказал Алиев в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«Под Вашим руководством (президента Путина — ред.) обеспечена стабильность общественно-политическая, она опирается на общественное согласие. Естественно, в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор. Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних отношений связано с Вашим именем», — добавил он.

Президент Азербайджана отметил, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно: «Мы достаточно уже последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты, поэтому вся эта существующая международная панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете, потому что сегодня Россия — это фактор стабилизации в мировом масштабе», — сказал глава страны.

Отметим, что в подмосковном Ново-Огорево завершилась неформальная встреча глав стран СНГ.

На встрече были подведены итоги российского председательства в СНГ, проведен обмен мнениями состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Затем выступили президент России Владимир Путин и лидеры других стран СНГ. На встрече также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.