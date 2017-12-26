Принцип раздела Каспийского моря согласован, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

«Да, но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали», — сказал Карасин, отвечая на вопрос, согласован ли принцип разделения Каспия.

Как передает РИА Новости, при этом дипломат не смог утвердительно ответить на вопрос, будет ли в 2018 году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

«Я человек «битый», поэтому не буду категорически говорить «да». Вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане. Прогнозирую, что повестка дня этой встречи президентов будет весьма насыщенной. Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании. Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить», — добавил Карасин.