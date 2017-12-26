Главное управление Генштаба РФ (бывшее ГРУ) организовало в Украине пропагандистскую кампанию, целью которой была дискредитация киевских властей и поддержка операции по аннексии Крыма, сообщает газета The Washington Post. Изданию удалось получить доступ к документу, который журналисты назвали секретным отчетом российской военной разведки. Согласно этому документу, после побега из Киева бывшего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года российская разведка создала фальшивые аккаунты в социальных сетях Facebook и «Вконтакте», с помощью которых велась кампания по дезинформации.

Всего специалисты из ГУ ГШ создали более 30 «украинских» групп в соцсетях, в которых авторы, позиционировавшие себя как «простые украинцы», обсуждали события на Майдане, называя протестующих «нацистами», «фашистами», «антисемитами» и «бендеровцами».

27 февраля 2014 года, после захвата здания парламента Крыма, российская спецслужба создала четыре группы в сетях Facebook и «Вконтакте», в которых крымчанам объясняли преимущества присоединения полуострова к России. «Мы распространили комментарии, в которых проинформировали население Крыма об угрозе, которую представляют организации нацистов», – цитирует The Washington Post полученный документ.

Кроме этого, специалисты из российской разведки активно комментировали публикации в 25 западных СМИ, посвященные ситуации в Украине. Издание приводит в качестве примера сообщения, размещенные на сайте одной из британских газет, и написанные автором, назвавшим себя Иваном Галицыным. Комментатор представляется «киевлянином», который стал свидетелем прихода к власти в Украине «вооруженных националистов» и «фашистов».

Как сообщает The Washington Post, аккаунт «Галицына» был создан специалистами ГУ ГШ 22 февраля 2014 года.

Издание не оценивает эффективность проведенной российской разведкой дезинформационной кампании, но, судя по приведенным цифрам, она была достаточно скромной. Так, например, 27 февраля 2014 года общее количество просмотров сообщений, размещенных в созданных российской спецслужбой группах, не превысило 200 тысяч.

Секретный доклад, на который ссылается издание, стал первым подтверждением того, что российская военная разведка вела собственную дезинформационную кампанию в Украине, информирует «Голос Америки».