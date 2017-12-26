«Каждый из нас должен сперва исполнять свои обязанности, а уж потом начать учить других», — изречение сие не из сборника афоризмов, а свежее нравоучение армянского президента Сержа Саргсяна. После его озвучки в ереванском университете он направился с визитом в Тбилиси и принялся учить грузинских руководителей искусству управления серьезным государственным бизнесом.

Услышав его сентенции о том, как следует с пользой выстраивать отношения с Арменией, сторонний наблюдатель запросто поверит в недюжинные организационные и провидческие способности Саргсяна, видя его в сияющем ореоле могущества и успешности. Можно подумать, вылитый кавказский Ли Куан Ю.

Однако всем, кто в курсе реального положения дел на Южном Кавказе, и рассказывать не стоит, какими качествами наделен армянский глава, который, будучи застрельщиком геополитического бандитизма, учит всех умению ориентироваться в рыночных джунглях.

На встречах с руководителями Грузии Саргсян обсуждал варианты экономической разблокировки для своей страны, вымаливая согласие, будто «грузинская сторона должна использовать возможности Армении и свободные экономические зоны, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза и Ирана». Он, как видится, нашел понимание в грузинском премьере Георгии Квирикашвили, добившись в общем-то положительного ответа: «Членство Армении в Евразийском экономическом союзе не является проблемой для углубления экономических отношений между Тбилиси и Ереваном».

Когда страны, малоспособные в экономической диверсификации, ударяются в словесное жонглирование, диву даешься. Понятное дело, отдавая дань протокольным формальностям, им поневоле приходится из микро достижений выжимать макро эффекты, примешивать к скромным приобретениям дрожжи красноречия, чтобы выглядеть убедительными и состоятельными. Однако в Южном Кавказе, где имеются сразу три незавершенных этно-территориальных конфликта, расширение окон геоэкономических возможностей обуславливается целым рядом принципиальных факторов.

Армения это страна, преуспевшая только в диверсификации рисков. От нее одни проблемы. Не только Азербайджан, но и Грузия выдерживает прессинг сепаратизма, потому по логике вещей Баку и Тбилиси обречены на синхронизацию действий во всем, что имеет отношение к стране-возмутительнице спокойствия. Очевидные реалии диктуют необходимость создания такой геоэкономической конфигурации, которая не должна нарушать режим удушения опасной страны, источающей серийные опасности.

Однако на практике Грузия, заигрывая с Арменией, даже не обременяет себя обязанностью соизмерять действия с Азербайджаном, с которым выстроила стратегическое партнерство.

Если в порыве активности Тбилиси вынашивает планы разработки работающих механизмов в обход интересов и требований Баку, то Азербайджан, как ключевой региональный игрок, да к тому же явный лидер, вправе спросить с союзника. Причем, будучи в роли сильного звена, Баку уверенно держит ключи от работающих транспортно-коммуникационных развязок в руках.

Тбилиси и Ереван сколько угодно могут наращивать двусторонний товарооборот, закладывать основу новым проектам сотрудничества. Но имеет ли Грузия в этой оси моральное право пускать в дело ресурсную базу, профинансированную и созданную усилиями Баку? Если речь об использовании транспортной коммуникации Баку-Тбилиси-Карс, то здесь и думать нечего. Перед пуском линии Азербайджан свою позицию изложил, дав понять, что не допустит Армению к использованию новой коммуникации. Ереван с лихвой заслужил санкции, и что в геоэкономически заминированной среде может быть непонятным грузинским руководителям?!

Саргсян непрестанно бравирует преимуществами зон свободной торговли, словно они реально имеют место быть и играют роль физически состоявшихся экономических проектов. Это дутый конек, который никак не трогает Баку за живое. Армяне и их грузинские партнеры, сколько им влезет, могут на спинах, на вьючных животных, да хоть волоком протаскивать грузы по всем направлениям. Но пользоваться азербайджанскими коммуникациями им вряд ли позволит Баку, и об это прекрасно знают в Тбилиси.

Когда Саргсян велеречиво указывает на наличие в обойме двух соседей функциональной транспортной инфраструктуры, он явно раскатывает губу на Баку-Тбилиси-Карс. Странно, что на это последовала одобрительная реакция грузинской стороны, которая чуть ли не аплодирует гостю в его порыве подбить Тбилиси на подрыв санкционного давления Баку.

Кстати, Саргсян в Тбилиси сделал еще один акцент на сферу, где Азербайджан также вправе спросить с Тбилиси. Речь об энергетике, где на грузинском рынке Баку в качестве инвестора обустроил буквально всю инфраструктуру от «А» до «Я». Стоит вспомнить, как не в таком уж далеком прошлом, когда Москва сжимала кольцо энергетической блокады вокруг Грузии, и «маленькая и гордая страна Кавказа», выражаясь словами Михаила Саакашвили, стала мерзнуть, Баку, не мешкая, протянул руку помощи. А ведь Азербайджану было чем рисковать, и смелому порыву Баку в Москве не аплодировали.

Сегодня Тбилиси, выстраивая новые отношения с Арменией, оглядывается на подписанное в 2011 году российско-грузинское соглашение об использовании транспортных коридоров, предусматривающих транспортировку грузов между Грузией и Россией по территории Южной Осетии и Абхазии. Параллельно привлекает наряду с Арменией и Турцию к использованию транзита, выступая в качестве инициатора диверсификации, от которой больше всех перепадет Армении. Грузинский премьер чуть ли не идет на абордаж, чтобы не благодаря, а вопреки обстоятельствам пробить все стены и добиться невозможного. Раз Саргсян из Тбилиси возвещает о расширении транзитных возможностей, стало быть, он удосужился понимания Тбилиси.

И уже проскальзывают сведения о выходе армяно-грузинских транзитных возможностей на новый уровень, и ключевым моментом фигурирует использование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. И, кажется, в скором времени настанет время для Баку приступить к использованию мягкой силы в отношении своего союзника – Грузии, которая, как видится, слишком увлеклась игрой с опасным спаррингом. Однако есть способ приструнить не только агрессора. Но как бы от этого не перепало лиха и грузинской стороне, которая определенно начинает играть не по правилам.

Тофик Аббасов

Minval.az