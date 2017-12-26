Цена на нефть марки Brent превысила $66 впервые с июня 2015 года.
Как передает «Газета», об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на баррель нефти Brent с поставкой в феврале достигли отметки $66,4.
Цена на нефть марки Brent превысила $66 впервые с июня 2015 года.
Как передает «Газета», об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на баррель нефти Brent с поставкой в феврале достигли отметки $66,4.
Дата: 2017/12/26 22:45
Раздел: Экономика
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