В Германии житель Дахау остался жив после того, как его переехали две электрички неподалеку от Мюнхена. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По сведениям издания, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на пути. Машинисты двух поездов не заметили его.

Через 40 минут после случившегося тяжело раненого мужчину увидели двое пассажиров. По их словам, в ближайшее время должен был прибыть еще один поезд, пострадавший не смог бы самостоятельно покинуть железнодорожные пути.

Они вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей пострадавший находился в сознании. Известно, что он упал на пути в 4:00 по местному времени. Вероятно, молодой человек возвращался с рождественской вечеринки и решил подождать отправления поезда в 5:30 утра.

Как передает в результате случившегося мужчина лишился обеих рук и ноги. Он пока находится в реанимации, однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности.