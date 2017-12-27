Столичные полицейские задержали переодетого в женщину мужчину, который пытался оформить кредит на свою покойную мать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

В столице полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с кредитом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

«Мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит. В ходе неотложных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы», — говорится в сообщении.

По данным МВД, ранее в офис одного из столичных банков зашел мужчина в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты с лимитом в 75 тысяч рублей. Внешний вид и документы клиента вызвали подозрения у сотрудников организации, после чего они вызвали полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».