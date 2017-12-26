Группа расистов устроила провокацию у одной из древних и самых крупных мечетей Стокгольма, сообщил агентству «Анадолу» имам мечети Халит Халед Албед.

Неизвестные повесили на входную дверь мечети символ христианской веры – металлический крест, сказал имам.

«Они не хотят нашего присутствия в Стокгольме. Хотят, чтобы мы закрыли мечеть. Полиция проинформирована о случившемся, ведется расследование», — сказал имам.

Албед напомнил, что подобные инциденты происходили и ранее, расисты неоднократно рисовали на двери мечети кресты.

Подобные действия совершаются как минимум два раза в год, сказал Албед.

Аналогичный инциденты произошли и в других мечетях страны. Так в мечети Флен при Исламском центре Аль-Худа, расположенном в муниципалитете Флен в Сёдерманланде, расисты нарисовали крест на металлическом затворе двери.

Кроме того, накануне неизвестные совершили нападение на мечеть Саффле, принадлежащую Исламскому культурному центру шведском в городе Саффле.