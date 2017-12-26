Япония предоставит Палестине дополнительную финансовую поддержку в размере $40 млн, в том числе $7,5 млн на модернизацию агропромышленного комплекса. Как сообщила в пятницу пресс-служба МИД Японии, об этом глава ведомства Таро Коно заявил в ходе посещения индустриального парка в городе Иерихон.

«Я думаю, что Япония, как друг Палестины, должна сделать все возможное для дальнейшего содействия достижению мира на Ближнем Востоке в присущем ему виде, независимо от экономической или политической помощи», — привело его слова агентство ТАСС.

В ходе поездки Коно встретился в Иерусалиме с премьер- министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а в Рамалле — с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Говоря о ближневосточном урегулировании, японский министр отметил, что Токио «будет прилагать усилия для укрепления доверия (между сторонами), чтобы они могли сесть за стол переговоров и откровенно обменяться мнениями». В ходе встречи с Нетаньяху Коно отметил важную роль, которую США играют в качестве посредника на переговорах, эту же позицию японский министр высказал на встрече с Аббасом.