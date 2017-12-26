Леонардо Ди Каприо присоединился к активистам, требующим сохранения заповедного статуса норвежских заполярных архипелагов Лофотен и Вестеролен.

Как передает ТАСС, е\на своей странице в Instagram он призвал норвежское правительство отказаться от планов разработки морских месторождений нефти в районе Лофотенских островов, Вестеролена и острова Сенья.

«Примкните к звучащему все громче хору голосов, возражающих против недальновидного плана, который навсегда изменит эти фьорды, — написал актер. — Скажите премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг, что в этих фьордах не должна вестись добыча нефти».

Ди Каприо и другие сторонники запрета на бурение у заповедных островов отмечают, что эти воды — дом для касаток и горбатых китов, а также место нереста для 70% промысловых рыб Норвежского и Баренцева морей. В море у живописных скалистых островов, ежегодно привлекающих в Норвегию более миллиона туристов, также расположен крупнейший в мире арктический коралловый риф.

Дискуссия об открытии для нефтеразведки и нефтедобычи большого шельфового района в Норвежском море ведется еще с 70-х годов прошлого века. Как норвежские правые партии, входящие в действующее правительство меньшинства, как и крупнейшая в стране социал-демократическая Рабочая партия уже давно выступают за то, чтобы разрешить бурение у Лофотенских островов, однако данную инициативу последовательно блокируют малые парламентские партии. Эрна Сульберг неоднократно заявляла о том, что норвежская экономика выиграет, если компании нефтегазового сектора получат право работать в сейчас закрытых для бурения водах. Хотя при текущей расстановке сил в норвежском парламенте этот вопрос пока не стоит на политической повестке дня, следующее правительство Норвегии может получить достаточно поддержки, чтобы не ориентироваться в этом вопросе на мнения центристов и «зеленых».