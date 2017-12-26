Леонардо Ди Каприо присоединился к активистам, требующим сохранения заповедного статуса норвежских заполярных архипелагов Лофотен и Вестеролен.
Как передает ТАСС, е\на своей странице в Instagram он призвал норвежское правительство отказаться от планов разработки морских месторождений нефти в районе Лофотенских островов, Вестеролена и острова Сенья.
«Примкните к звучащему все громче хору голосов, возражающих против недальновидного плана, который навсегда изменит эти фьорды, — написал актер. — Скажите премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг, что в этих фьордах не должна вестись добыча нефти».
Ди Каприо и другие сторонники запрета на бурение у заповедных островов отмечают, что эти воды — дом для касаток и горбатых китов, а также место нереста для 70% промысловых рыб Норвежского и Баренцева морей. В море у живописных скалистых островов, ежегодно привлекающих в Норвегию более миллиона туристов, также расположен крупнейший в мире арктический коралловый риф.
#Regram #RG @sea_legacy: Photo by @paulnicklen // Lofoten, Norway is a haven for orcas and humpback whales alike. The Norwegian government is considering oil and gas exploration in the same place where thousands of whales congregate to feed, threatening one of the most biodiverse cold-water locations in the world. @Sea_Legacy has been shining a light on the issue through our massive media footprint, rallying the people of Norway and the world to let Norwegian government officials know how we feel. Join the growing chorus of voices opposing this short-sighted plan that will forever change these fjords. Tell Norwegian Prime Minister @erna_solberg to keep these fjords clear of oil. View all of @CristinaMittermeier and @PaulNicklens’ #12DreamsofChristmas by clicking the link in our bio. #Turningthetide #LofotenForever #oilfree #fossilfree #LoVeSe #Lofoten #oilintheground
Дискуссия об открытии для нефтеразведки и нефтедобычи большого шельфового района в Норвежском море ведется еще с 70-х годов прошлого века. Как норвежские правые партии, входящие в действующее правительство меньшинства, как и крупнейшая в стране социал-демократическая Рабочая партия уже давно выступают за то, чтобы разрешить бурение у Лофотенских островов, однако данную инициативу последовательно блокируют малые парламентские партии. Эрна Сульберг неоднократно заявляла о том, что норвежская экономика выиграет, если компании нефтегазового сектора получат право работать в сейчас закрытых для бурения водах. Хотя при текущей расстановке сил в норвежском парламенте этот вопрос пока не стоит на политической повестке дня, следующее правительство Норвегии может получить достаточно поддержки, чтобы не ориентироваться в этом вопросе на мнения центристов и «зеленых».