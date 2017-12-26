Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 27 декабря.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7001 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 27 декабря.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7001 маната.
Дата: 2017/12/26 17:55
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
133
В средней школе в Шемкирском районе произошел пожар.
Россия является фактором стабилизации в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных делах.
«Каждый из нас должен сперва исполнять свои обязанности, а уж потом начать учить других», — изречение сие
Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заверил, что страны будут и дальше
В Товузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие. Как сообщает Report, авария произошла на территории села Алибейли.
Неформальная встреча глав государств СНГ началась в подмосковном Ново-Огорево.
В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога.
В Баку во вторник состоялась церемония награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного по случаю 31 декабря
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом.