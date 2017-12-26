B 2018 году расходы на содержание Милли Меджлиса составят 25 млн. 432 тыс. манат, что на 1,2 млн. манат больше от предусмотренного в проекте государственного бюджета. Выходит, что депутаты все-таки добились повышения им заработной платы, отмечает «Туран».

Согласно, опубликованному 26-го декабря указу президента Ильхама Алиева о применении закона АР «О государственном бюджета на 2018 год», каждому депутату прибавлено к зарплате 800 манат в месяц.

Вопрос повышения зарплат депутатов был поднят в парламенте исполнительным секретарем Партии «Ени Азербайджан» Сиявушом Новрузовым.

«Зарплаты депутатов меньше, чем у начальника полиции или районного прокурора. Да и сам бюджет ММ гораздо меньше чем бюджет отдельного района», — отмечал в ходе обсуждений бюджета парламентарий.