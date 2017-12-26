Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев арестован в административном порядке.
Согласно информации АПА, решением суда Наримановского района 74-летний Р.Газиев приговорен к 10 суткам административного ареста.
Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев арестован в административном порядке.
Согласно информации АПА, решением суда Наримановского района 74-летний Р.Газиев приговорен к 10 суткам административного ареста.
Дата: 2017/12/26 17:30
Раздел: Азербайджан, Важно
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