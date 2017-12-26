Снятый ВР об Ильхаме Закиеве фильм «Боец» удостоен золотой награды на фестивале в Каннах.

Как сообщили АПА в компании, начиная с лондонской олимпиады-2012, ВР является спонсором И.Закиева.

Спортсмен является послом спорта ВР. Силами компании был снят посвященный ему видеоролик. Фильм под названием «Боец» — один из 8 фильмов в поддержку кампании «Внутренняя энергия».

«Боец» был снят ВР накануне Олимпиады в Рио в 2016 году с целью поддержки Международному Паралимпийскому Комитету. Сегодня во всем мире фильм «Боец», который получил 3 престижные международные награды, посмотрели 18 миллионов человек.