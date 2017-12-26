Расчет РВСН во вторник провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает Минобороны России.

«Боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — сказано в релизе.

Как отмечают в Минобороны, испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс «Капустиного Яра» позволяют испытывать в интересах РВСН и ВМФ перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям.