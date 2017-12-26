Имя российского фотографа и блогера Владимира Кезлинга исключено из «Списка нежелательных лиц».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что фотограф обратился с письмом в Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге с просьбой исключить его имя из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

В письме Кезлинг отмечает, что уважает суверенитет, законы и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ, и его поездка на оккупированные территории без соответствующего согласия правительства Азербайджана не носила какой-либо политической цели.

В.Кезлинг пишет, что поездка ни при каких обстоятельствах не служила пропагандой сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских землях. В письме фотограф просит прощения у азербайджанского правительства и народа за незаконное посещение оккупированных земель.

После рассмотрения в соответствующем порядке обращения Владимира Кезлинга было принято решение исключить его имя из «Списка нежелательных лиц».